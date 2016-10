25.10.2016 Top hotel

Die FBMA-Stiftung wird im April 2017 Dietmar Müller-Elmau, Eigentümer und Betreiber von Schloss Elmau, mit der Brillat Savarin-Plakette für seine Verdienste um Gastlichkeit und Tafelkultur auszeichnen. Als Cultural Hideaway hat Schloss Elmau Vorbildcharakter und war Austragungsort des G7 Gipfels 2015.

Seit 61 Jahren wird in ununterbrochener Folge die Brillat Savarin-Plakette, benannt nach dem Schriftsteller und Feinschmecker Jean Anthèlme Brillat-Savarin, an herausragende Persönlichkeiten aus dem Gastgewerbe für ihre Verdienste um Gastlichkeit und Tafelkultur verliehen. Die lange Liste der Geehrten liest sich wie das Who is Who der Branche und begründet das hohe Ansehen des Preises. Träger ist die gemeinnützige Stiftung der Food & Beverage Management Association, des Fachverbandes für Führungskräfte aus Hotellerie und Gastronomie. Sie vergibt im Jahr 2017 die 62. Brillat Savarin-Plakette an Dietmar Müller-Elmau, Eigentümer und Betreiber von Schloss Elmau.

Der FBMA-Stiftungsratsvorsitzende Michael Bläser beschreibt Dietmar Müller-Elmau als Kosmopolit und Feingeist, der zuerst ein Software-Unternehmen gründete und zum Weltmarktführer aufbaute, bevor er das im Familienbesitz befindliche Schlosshotel am Fuße des Wettersteingebirges übernahm und nach einem Brand als Cultural Hideaway und Luxury Spa neu aufbaute. Als Domizil für Staats- und Regierungschefs beim G7 Gipfel im Juni 2015 setzte Müller-Elmau die Anlage und die Tourismusregion der bayerischen Alpen medienwirksam in Szene.

„Wenn Träume Wirklichkeit werden. So kann Schloss Elmau beschrieben werden. Ein vollkommener Ort für Körper und Seele. Ein Gesamtkunstwerk aus Natur, Wellness und Kultur, an dem sich Musiker und Schriftsteller von Weltruf versammeln. Schöpfer dieses Meisterwerks ist Dietmar Müller-Elmau, dessen neuartiges Cultural Hideaway-Konzept weltweit zum Vorbild wurde. Dietmar Müller-Elmau ist ein Visionär und Schrittmacher unserer Branche und setzt die Liste der 61 Plakettenträger in herausragender Weise fort“, begründet Michael Bläser die Auszeichnung. Die Verleihung wird am 7. April 2017 im Hotel Schloss Elmau stattfinden.