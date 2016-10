Human Resources: a-ja kündigt Mitarbeiterprogramm an

25.10.2016 Top hotel

Das „Mitarbeiter Loyality Program“, das a-ja ab 2017 anbieten wird, soll die Bindung und Entwicklung der Mitarbeiter sowie deren Beteiligung stärken. In diesem Rahmen sind verschiedene Maßnahmen geplant.

Team-Member bei a-ja erhalten nach bestandener Probezeit ihre persönliche „Loyality Program Card“ und genießen damit Vergünstigungen unter anderem in Form von Gutscheinen und Rabatten für Reise-, Spa- und Gastronomie-Angebote. Weiterhin wird ihnen nach zwölf Monaten Betriebszugehörigkeit eine Gehaltserhöhung garantiert und nach 24 Monaten eine Bonuszahlung.

Wichtiger Aspekt des Mitarbeiter Loyality Programs ist zudem das Training. Das dreitägige Brand Ambassador Training für neue Mitarbeiter findet ab 2017 als monatlicher Einführungs- und Willkommenskurs am a-ja Campus in Bad Saarow statt. Zudem erhält jeder Angestellte mindestens zwei weitere Trainings. Wer freiwillig zusätzlich am Aufstiegsprogramm „me“ teilnimmt, kann beispielsweise eine neue Fremdsprache lernen. Engagement wird mit Auszeichnungen im Bronze, Silber und Gold-Status belohnt.

Das Akademieprogramm der a-ja Resorts wird logistisch über die Unternehmenszentrale in Hamburg verantwortet, die Campus Trainings finden in eigenen Räumen im a-ja Resort Bad Saarow statt. „Was unsere Mitarbeiter erwartet, sind aber keine Seminare aus der alten Hotelwelt, sondern aktive, lebendige und praxisorientierte Kurse“, sagt Andreas Winkler, der zu seiner Aufgabe als Resort Manager zudem das Management der Trainingsinhalte aus operativer Sicht übernimmt. „Unser Brand Ambassador Training beginnt beispielsweise mit einem Treffen am Lagerfeuer und kombiniert Incentive-Bausteine mit Einheiten von externen Top-Trainern.“

Die Beteiligung der Mitarbeiter wird durch einen eigenen Social Media Kanal ermöglicht, über den Wissenswertes über das Unternehmen kommuniziert wird und jeder seine Meinung einbringen kann.