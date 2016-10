DEHOGA Bayern: Angela Inselkammer als erste Frau an der Spitze

25.10.2016 Top hotel

Der DEHOGA Bayern hat am 24. Oktober ein neues Präsidium gewählt. Nun steht Angela Inselkammer (Brauereigasthof Hotel Aying, Bildmitte) als Präsidentin an der Spitze des Landesverbands. Sie ist die erste Frau in diesem Amt. Der bisherige Präsident Ulrich N. Brandl (ULRICHSHOF Baby & Kinder Bio-Resort, Rimbach) war nicht mehr zur Wahl angetreten.

Neuer 1. Vizepräsident ist Thomas Förster (Serways Tank- und Rastanlagen Nürnberg Feucht und Kammersteiner Land, Feucht sowie Bratwurst Röslein, Nürnberg), der bislang als 2. Vizepräsident fungierte. Andreas Brunner (Brunnerhof, Arnschwang) wurde von den Delegierten als neuer 2. Vizepräsident in das Präsidium gewählt. Jürgen Lochbihler (Der Pschorr, München) wurde in seinem Amt als Schatzmeister bestätigt, Ralf Barthelmes (Restaurant Martinz, Würzburg) bleibt Schriftführer des Verbandes.

Bei den Landesrevisoren gab es eine Veränderung: Leo Dietz (Howdy GmbH, Augsburg) und Stephan Ertl (Hotel Ertl, Kulmbach) wurden wiedergewählt. An ihrer Seite ist nun neu Eberhard Imhof (Hotel Gasthof „Zum letzten Hieb“, Gemünden).

Foto v.li.: Fachbereichsvorsitzende Gastronomie Monika Poschenrieder, Fachbereichsvorsitzender Hotellerie Stefan Wild, 2. Vizepräsident Andreas Brunner, Schriftführer Ralf Barthelmes, Präsidentin Angela Inselkammer, 1. Vizepräsident Thomas Förster sowie Schatzmeister Jürgen Lochbihler