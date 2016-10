Nach Carlson Rezidor und NH Hotels: HNA steigt im großen Stil bei Hilton ein

25.10.2016 Top hotel

Der chinesische Mischkonzern übernimmt für rund 6,5 Milliarden Dollar einen 25-prozentigen Anteil der Beteiligungsgesellschaft Blackstone. Man heiße die HNA Group als langfristigen strategischen Partner willkommen, hieß es seitens der Hilton Hotels & Resorts.



Die Konsolidierung auf dem internationalen Hotelmarkt schreitet weiter voran. Wie am Montag bekanntgegeben wurde, hat die chinesische HNA Group, die unter anderem in den Sektoren Luftfahrt, Tourismus, Hospitality, Finanzen und Online-Dienstleistungen tätig ist, eine 25-Prozent-Beteiligung an Hilton vom US-Finanzinvestor Blackstone übernommen. HNA zahlt je Aktie 26,25 Dollar, was einem Aufschlag von knapp 15 Prozent auf den Hilton-Schlusskurs von Freitagabend entspricht. Der bisherige Mehrheitsaktionär Blackstone hält künftig noch 21 Prozent der Hilton-Aktien. Informationen von US-Medien zufolge soll der Deal im ersten Quartal 2017 abgeschlossen werden.

Die HNA Group besitzt bereits prominente Beteiligungen in der internationalen Hospitality Industry. Seit Ende April gehört Carlson Hotels und damit verbunden eine Mehrheitsbeteiligung an Rezidor Hotel Group AB zum Portfolio, an der spanischen Gruppe NH Hotels sind die Chinesen mit rund 30 Prozent beteiligt. Eben diese Interessenüberschneidung sorgte bereits für eine Auseinandersetzung, als bei einer Hauptversammlung der spanischen NH Hotels Vertreter der chinesischen HNA Group aus dem Aufsichtsrat gedrängt wurden. Einige Aktionäre wie der Hedge Fonds Oceanwood sahen den Kauf von Carlson Rezidor durch HNA äußerst kritisch, da die amerikanische Gruppe mit ihren Marken Radisson Blu oder Park Inn gerade auf dem europäischen Kontinent ein direkter Mitbewerber zu NH Hotels ist.

Ende September kündigte die HNA Group an, rechtliche Schritte einzuleiten, um die Plätze im Aufsichtsrat zurückzuerhalten. Wie Carlson Rezidor und NH Hotels auf die aktuelle Hilton-Beteiligung der HNA Group reagieren werden, bleibt abzuwarten.