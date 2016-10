OTAs: HRS jetzt mit Bezahlfunktion

24.10.2016 Top hotel

Mit seiner App ermöglicht es das Kölner Buchungsportal jetzt auch den Check-out und die Bezahlung per Smartphone. Hotels, die diese Services ermöglichen, kennzeichnet HRS in der App als „Smarthotel“.

Gäste können ihre Hotelrechnung und Zusatzleistungen über die in der App hinterlegte Kreditkarte begleichen – wahlweise geschäftlich oder privat. Dies kann der Gast im Hotel oder von unterwegs erledigen und das Anstehen an der Rezeption entfällt. Die Rechnung erhält der Gast anschließend per E-Mail.

Basis für die Digitalisierung bei HRS bildet die Technologie des Startups conichi, mit dem die Customer Journey optimiert werdeb soll. Gäste haben die Möglichkeit, dem Hotel über die App schon vor der Anreise die Meldescheindaten, persönliche Präferenzen sowie die voraussichtliche Ankunftszeit mitzuteilen. Beim Betreten des Hotels erkennt ein Bluetooth-Empfänger den Gast und informiert die Mitarbeiter an der Rezeption über sein Eintreffen auf einem Tablet – gleichzeitig wird der Meldeschein automatisch ausgedruckt, den der Gast bei Anreise nur noch unterschreiben muss.