Deutsche Hospitality: Mit modernem Personalmarketing in die Zukunft

24.10.2016 Top hotel

Die Steigenberger Hotels AG richtet nach der Umstellung der Dachmarke auf Deutsche Hospitality auch ihr Personalmarketing neu aus. Im Fokus steht die Weiterentwicklung der erfolgreichen Initiativen der vergangenen Jahre mit ansprechenden Anzeigen, humorvollen Slogans und Qualifizierungsprogrammen.

Die Kernelemente sind Anerkennung, Teamwork und der Spaß daran, Menschen zu begeistern, sowie die internationalen Karrierechancen, welche die expandierende Hotelgruppe bieten kann. Die Kampagne wurde nicht nur inhaltlich weiterentwickelt, sondern spricht künftig auch die Zielgruppen stärker über digitale Kanäle an. Die Karriere-Website erscheint nun zeitgemäß im Responsive Design. In den sozialen Netzwerken präsentiert sich die Hotelgruppe auf Facebook, LinkedIn, Xing und kununu.

Roberto Rojas, Personalverantwortlicher der Deutschen Hospitality, erläutert die Arbeit seines Teams: „Wir bauen auf unseren Erfolgen der vergangenen Jahre auf und betrachten jede Hotelmarke mit ihren Anforderungen individuell. Mit einer modernen Ausrichtung auf einzelne Zielgruppen positionieren wir uns als attraktiver Arbeitgeber in der Hotelbranche und laden unsere neue Dachmarke Deutsche Hospitality positiv emotional auf.“ Allen, die sich für eine Karriere in der Hotellerie interessieren, gibt Rojas einen Ratschlag mit auf den Weg: „Setzen Sie sich mit den unterschiedlichen Hotelmarken und deren Charakteristika auseinander. Gleichen Sie ab, bei welcher Marke Sie sich am besten aufgehoben fühlen.“