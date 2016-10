Messen/EquipHotel: Gewinner des Innovations-Wettbewerbs stehen fest

24.10.2016 Top hotel

Auf der diesjährigen EquipHotel (6. bis 10. November 2016, Paris) werden wieder zahlreiche Innovationen für die Hotellerie vorgestellt. Im Wettbewerb INNOV16 wurden die besten neuen Produkte in acht Kategorien bereits zwei Wochen vor Beginn der internationalen Fachmesse gekürt.

Dies sind die einzelnen Kategorien sowie die von der Jury festgelegten Sieger:

1. Einrichtung und Renovierung: XLIGHT PREMIUM COLLECTION BY PORCELANOSA

2. Tableware: MOOD BY CHRISTOFLE

3. Interior Design, Licht und Möbel: ELECTRICAL CONDUCTOR PLASTER PANELS BY PIXLUM

4. Küchenausstattung, Heißgetränke und Bar: ENODIS E2S HIGH-SPEED OVEN BY ENODIS FRANCE

5. Hygiene und Reinigung, Textilien: SUTRAN DRILOOK TECHNOLOGY STD CHEF JACKET BY NORVIL

6. Food & Beverage: OEUF A LA COQUE (TRADITIONAL BOILED EGG) BY D'AUCY FOODSERVICE

7. Spa & Bad: SHOWER CAPSULES BY SKINJAY

8. Technologien: MOINS DE GASPI AU RESTO BY BETTERFLY TOURISM

Alle Produktneuheiten und Innovationen sind online unter www.equiphotel.com einsehbar und werden auf der Messe an prominenter Stelle präsentiert.