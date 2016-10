Hotelmarktvergleich: Elbflorenz gegen Klein-Paris

21.10.2016 Top hotel

Mit seiner Lage an der tschechischen sowie polnischen Grenze gilt Sachsen als Tor zu Osteuropa. Doch nicht nur das macht laut Christie & Co die Hotelmärkte in Dresden und Leipzig für Investoren interessant. Auch der wirtschaftliche Aufschwung sowie eine verstärkte touristische Nachfrage und die Ausrichtung einer Vielzahl von Messen und Kongressen rücken die Sachsenmetropolen immer stärker in den Fokus.

Auch wenn Leipzig derzeit im Aufwind ist, so zeigt sich Dresden gesamtwirtschaftlich nach wie vor stärker“, weiß Kay Constanze Strobl, Head of Advisory & Valuation Services Germany bei Christie & Co und Autorin der Studie. Zwar hat Leipzig die sächsische Landeshauptstadt bei der Bevölkerungsanzahl mittlerweile überholt; dennoch erfreut sich Dresden einer niedrigeren Arbeitslosenquote und eines höheren verfügbaren Einkommens pro Kopf.

Dresden führt beim Hotelangebot, Leipzig will aufholen

Mit insgesamt 20.048 Betten in 108 Betrieben gegenüber 12.766 Betten in 68 Betrieben hat Dresden auch beim Hotelangebot die Nase vorn. „Über die letzten fünf Jahre betrachtet fällt auf, dass die Anzahl der Hotels in Dresden rückläufig war, während die Anzahl der Betten gestiegen ist. Und auch in Leipzig hat die Anzahl der Betten wesentlich stärker zugenommen als die der Betriebe. Diese Entwicklung lässt einen Trend zu größeren Hotels erkennen“, erklärt Patrik Hug, Consultant Advisory & Valuation bei Christie & Co und Co-Autor der Studie. In punkto Angebotswachstum bietet Leipzig der sächsischen Landeshauptstadt derzeit allerdings ordentlich Paroli. Dieses Jahr sind bereits einige neue Hotels auf den Markt gekommen, elf weitere befinden sich im Bau oder in der Planungsphase, die das Angebot um insgesamt 1.983 Zimmer erweitern sollen. Zum Vergleich: In Dresden sind es nur sechs Hotels mit 969 Zimmern.

Chance für Economy-Hotels – Accor Platzhirsch unter den Marken

Laut DEHOGA sind in Dresden aktuell 46 Prozent und in Leipzig 51 Prozent der Hotels offiziell nach Sternen klassifiziert. In beiden Städten machen dabei 3- und 4-Sterne-Hotels den Löwenanteil aus. Während in Dresden mehr Hotels im oberen Segment zu finden sind als in Leipzig, ist die Anzahl an Betrieben im Economy-Segment in beiden Städten mit jeweils nur drei Betrieben identisch. „Hier besteht definitiv noch Potential, das ja offensichtlich schon erkannt wurde. Denn alle neuen Hotelprojekte sind in der Economy-Kategorie angesiedelt“, sagt Strobl. Insgesamt sind in beiden Sachsenmetropolen knapp drei Viertel der Hotels markengebunden. Mit einem Marktanteil von 21 Prozent führt in Dresden Accor die Rangliste der Hotelketten an, auf Platz zwei landet IHG mit acht Prozent.