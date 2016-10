HOTREC: Neue Köpfe im Executive Committee

21.10.2016 Top hotel

Die 73. Generalversammlung von HOTREC, des europäischen Dachverbandes des Gastgewerbes, wählte gestern das aus 11 Mitgliedern aus 11 europäischen Ländern bestehende Executive Committee für eine Amtszeit von zwei Jahren neu.

Susanne Kraus-Winkler wurde nach ihrem ersten Mandat von zwei Jahren als Präsidentin von HOTREC wiedergewählt. Sie ist bereits seit dem Jahr 2004 Mitglied des HOTREC Executive Committee und nahm seit 2010 die Position der Vize-Präsidentin ein. Sie verfügt über einen breiten Erfahrungsschatz im Tourismus- und Hotel-Management und ist Miteigentümerin der LOISIUM wine & spa Hotel Gruppe sowie der Harry’s Home Hotel Gruppe. Susanne Kraus-Winkler ist auch langjähriges Vorstandsmitglied des Fachverbands Hotellerie der Wirtschaftskammer Österreich.

„Unser Ziel in den nächsten zwei Jahren ist die Herstellung eines angemessenen Regulierungsrahmens für Investitionen in Innovationen und neue Produkte, um Wachstum und Beschäftigung zu befördern. Ich werde gemeinsam mit dem neu gewählten Executive Committee, den Mitgliedern und dem Brüsseler Team weiter versuchen, uns in die EU-Gesetzgebungsdebatten einzubringen und sicherzustellen, dass die Stimme von 1,8 Millionen kleinen und mittleren Betrieben der Branche gehört wird. Ich werde mich auch weiterhin dafür einsetzen, dass HOTREC die Best-Practice-Plattform für Wissenstransfer seiner 43 nationalen Mitgliedsverbände aus 30 europäischen Ländern bleibt”, kommentierte Susanne Kraus-Winkler, die wiedergewählte HOTREC-Präsidentin.

Das neue Executive Committe wird komplettiert von: Vize-Präsident Ákos Niklai (Ungarn), Jens Zimmer Christensen (Dänemark), Agni Christidou (Griechenland), Marinus Cordesius (Niederlande), Markus Luthe (Deutschland), Adrian Cummins (Irland), Ramón Estalella (Spanien), Samuel Lacombe (Frankreich), Manfred Pinzger (Italien) und Danny Van Assche (Belgien).