Hotelmarkt NRW: Neuss bekommt Choice Hotel in der Speicherstadt

21.10.2016 Top hotel

In Nordrhein-Westfalen entsteht ein weiteres Choice Hotel. Das Haus der Marke Comfort mit über 300 Zimmern soll laut Medienangaben 90 Prozent der Flächen im Neusser Lagerhaus füllen. Die ersten Verträge wurden vor Kurzem auf der Expo Real in München unterschrieben.

Wie die Neuß-Grevenbroicher Zeitung online mitteilt, soll das Hotel 2020 eröffnen und im Drei-Sterne-Segment angesiedelt sein. Zum Angebot werden neben 309 Zimmern auch ein Saal und Tagungsräume gehören. Mit dem Projekt wird die Neusser Speicherstadt belebt; die denkmalgeschützten Hallen der ehemaligen Neusser Lagerhaus AG stehen seit mehreren Jahren leer.

Des Weiteren ist dem Online-Bericht zu entnehmen, dass Hotelbetreiber und Franchisenehmer Place Value Hotelmanagement sowie Choice Hotels auf der Expo Real in München die entsprechenden Verträge unterschrieben haben. Bereits in München, Monheim am Rhein und an weiteren Hotelstandorten arbeiten die Firmen zusammen.

Die Ankündigung des neuen Comfort-Hotels des amerikanischen Hotelkonzerns in Neuss folgt auf die Bekanntgabe der umfassenden Expansionspläne (wir berichteten). Erst im September 2016 wurden weitere Choice-Projekte der Marke Quality in Augsburg (Kesselhaus) sowie in Lippstadt bekanntgegeben. „Wir halten das hohe Tempo der Neueröffnungen wie zu Jahresbeginn angekündigt konstant ein“, sagte Georg Schlegel, Geschäftsführer Choice Hotels Deutschland und Zentraleuropa vor wenigen Wochen zu den Expansionsplänen der Gruppe.

Quelle: NGZ online