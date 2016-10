Hotelmarkt Deutschland: Fast 600 Projekte in der Pipeline

21.10.2016 Top hotel

Über ein Drittel der Hotelneubauten in Europa entstehen in Deutschland. Ihre Anzahl reicht fast an die der Neubauten in China heran. Dies geht aus aktuellen Auswertungen von Tophotelprojects hervor.

Europa insgesamt hat 1.572 Neubauten mit 269.085 Zimmern zu verzeichnen. Dem folgen die USA mit 1.189 Projekten und 238.835 Zimmern sowie China mit 764 Projekten und 208.307 Zimmern. Innerhalb Europas liegt Deutschland mit 595 Projekten und 77.142 Zimmern deutlich vorn. Im Anschluss kommen Großbritannien (183 Projekte / 31.393 Zimmer), Frankreich (72 Projekte / 14.402 Zimmer), Spanien (78 Projekte / 15.821 Zimmer) sowie Italien (68 Projekte / 9.949 Zimmer).

Im Vormarsch auf dem deutschen Hotelmarkt ist immer noch die Low-Budget-Marke Motel One. Aktuell befinden sich 13 neue Häuser des Unternehmens im Bau, darunter in Berlin, München, Köln, Frankfurt und in Leipzig. Im kommenden Frühjahr soll das Motel One Berlin Upper West eröffnen. Die 580 Zimmer des Hotels werden im neuen Atlas Tower in Berlin liegen.

Quelle: Tophotelprojects