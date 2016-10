Hotelmarkt Sachsen: Amedia eröffnet in Dresden

20.10.2016 Top hotel

Im November öffnet im Herzen der Dresdner Altstadt das Amedia Plaza Hotel Dresden. Es ist das erste Dresdner Haus des österreichischen Unternehmens, das zum 1. Januar 2017 auch noch das Mercure Dresden Elbpromenade übernimmt.

Der Newcomer, geplant als Vier-Sterne-Superior-Haus, entsteht an der Westseite des Dresdner Neumarktes, direkt neben dem Kulturpalast. Das Domizil wird über 105 Zimmer verfügen, in die je 150.000 Euro investiert wurden. Die Zimmer sind mit kostenlosem Highspeed-WLAN, Klimaanlage und Flatscreen ausgestattet. Frühstücken können die Gäste im Vapiano, das ebenfalls in dem neuen Gebäudekomplex beheimatet ist.

Das Interior ist in Rot, Schwarz und Gold gehalten und wurde von der Künstlerin Simone Gutsche-Sikora zusammengestellt. Wie in mehreren anderen Hotels der Unternehmensgruppe wird auch das Amedia Plaza Dresden ein „Art Gutsche“ bekommen: Eine 1,80 Meter hohe und 2,30 Meter lange Tierskulptur, die einem Elefanten nachempfunden ist, wird die Lobby schmücken. In den Zimmern hängen großformatige Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Dresdner Sehenswürdigkeiten.