Hotelmarkt Schleswig-Holstein: Baubeginn für fünftes a-ja Resort

20.10.2016 Top hotel

In bester Strandlage haben heute in Travemünde die Bauarbeiten für das fünfte Haus der Marke a-ja begonnen. Die Fertigstellung ist für Mai 2018 geplant.

„Die Ostsee ist das neue Mittelmeer“, erklärt Holger Hutmacher, Geschäftsführender Gesellschafter der a-ja Resort und Hotel GmbH. „Das a-ja Travemünde wird ein Ganzjahresresort, ohne große Schwankungen in der Auslastung. Aufgrund seiner einzigartigen Lage zieht es sowohl Strandlieger im Sommer als auch Strandläufer und Spa-Liebhaber im Winter an. Unsere Urlaubsidee, die sich grundlegend von der klassischen Ferienhotellerie unterscheidet, wird neue Gäste für einen Urlaub an der Ostsee begeistern“, ist sich Hutmacher sicher.

Das a-ja Resort Travemünde wird 230 Zimmer, zwölf Suiten, eine Bar und ein Erlebnisrestaurant bieten, darüber hinaus ein Schwimmbad mit Innen- und Außenbecken sowie Saunabereich.