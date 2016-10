Hotelmarkt Deutschland: IntercityHotels fährt zweigleisig

20.10.2016 Top hotel

Nachdem die Steigenberger AG unlängst die Umfirmierung von Steigenberger Hotel Group in Deutsche Hospitality bekanntgegeben hatte, folgt nun die nächste konzeptionelle Weichenstellung: Unter dem Arbeitstitel Intercity 2.0 erhält die Marke neue Standorte, einen volldigitalisierten Check-in mit Türöffner und Bezahlfunktion sowie ein von Matteo Thun entwickeltes Designkonzept – letzteres nur für neue Destinationen.

Duisburg, Esslingen und Saarbrücken stehen ebenso auf der Expansionsroute von Joachim Marusczyk, Geschäftsführer der IntercityHotels GmbH wie Dubai, Qingdao (China), Leiden und s’Hertogenbosch (beide Niederlande). Die restlichen weißen Flecke auf der deutschen Landkarte will Marusczyk damit einerseits füllen, andererseits soll die Marke international wachsen. Helfen soll dabei ein mit Matteo Thun entwickeltes Lifestyle-Konzept, das erstmals im neuen IntercityHotel Braunschweig zum Einsatz kommt, das im November an den Start gehen wird.

„Welcome Bar“, „Check in Islands“, „Living Room Modules“ und „Piazetta Restaurant“ sollen die öffentlichen Bereiche in ein Wohnzimmer mit Wohlfühlatmosphäre verwandeln und die Gruppe damit auf Augenhöhe von Mitbewerbern wie Aloft oder den runderneuerten Mercure-Häusern bringen. In diesem Stil ausgestattet werden nur die neuen Häuser der Gruppe, weshalb Marusczyk von einem „zwei Linien“-Konzept spricht. Bestandshäuser sollen künftig auf das Niveau von Vorzeigebetrieben wie dem IntercityHotel Frankfurt Flughafen entwickelt werden.

Allen Häusern gemein soll künftig das volldigitalisierte Check-in, Check-out Procedere sein, dass ab Ende 2016 / Anfang 2017 greifen soll. Mit der Mobile-App von hotelbird können die Besucher in Zukunft bequem ein- und auschecken, die Tür mit dem Smartphone öffnen und ihre Rechnung bezahlen. Es ist weltweit die erste vollautomatisierte Implementierung der App in Zusammenarbeit mit dem Hotel-Betriebsmanagementsystem Oracle. Testläufe finden derzeit in den IntercityHotels in Mainz und Darmstadt statt, beginnend mit der Eröffnung des IntercityHotel Braunschweig soll das Konzept flächendeckend in allen IntercityHotels Anwendung finden.