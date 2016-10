Hotelmarkt Mannheim: Neues Radisson Blu im Q6/Q7

20.10.2016 Top hotel

Mitte Oktober hat im neuen Stadtquartier Q6/Q7 ein Radisson Blu mit 229 Zimmern und einem 700 Quadratmeter großen Tagungsbereich eröffnet. Im gestalterischen Konzept spiegelt sich die starke Verbundenheit zur Stadt wider.

“Das Radisson Blu Hotel, Mannheim symbolisiert das heutige Mannheim und wird seinen Gästen die Stadt und die unternehmensstarke Metropolregion Rhein-Neckar auf eine besondere Weise näherbringen“, so Arno Schwalie, Geschäftsführer und Area Vice President für Zentral- und Südeuropa.

Den Eingangsbereich der Lobby zieren Teile der historischen Stadtmauer, die beim Baubeginn des Stadtquartiers gefunden wurden. Von Beginn an wurden Partner, Lieferanten und Dienstleister aus der Region in die Hoteleröffnung mit eingebunden. So wird etwa das dem Hotel angeschlossene „Café Brue“ von den Mannheimer Kaffeespezialisten Helder & Leeuwen geführt. Die Uniformen wurden vom Mannheimer Existenzgründerzentrum für Mode und Textilwirtschaft gestaltet.

Das Hotel verfügt über 229 Zimmer inklusive 13 Longstay-Appartements mit Kitchenette, sechs Juniorsuiten, drei Suiten und eine Präsidenten-Suite. Hinzu kommt ein 700 Quadratmeter großer Tagungsbereich mit neun Räumen. Die „Roof Bar“ punktet mit einer weitläufigen Dachterrasse inklusive Panoramablick über die Dächer der Stadt.