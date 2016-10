Service-Ranking: Goldmedaille für die Hotellerie

19.10.2016 Top hotel

Die Kooperationspartner ServiceValue GmbH, Goethe-Universität Frankfurt am Main und DIE WELT haben wieder ein deutschlandweites Service-Ranking erstellt: die „Service-Champions“. Unter den ersten drei Plätzen sind gleich zwei Hotelunternehmen vertreten.

Untersucht wird anhand des „Service Experience Score“ (SES). Die Top 600 Unternehmen mit überdurchschnittlichem SES sind unterteilt in Gold (1-200), Silber (201-400) und Bronze (401-600). Platz 1 errang Steigenberger Hotels and Resorts mit 80,3 Prozent SES, Platz 3 nimmt Hilton mit 77,9 Prozent SES ein. Innerhalb der ersten zehn Plätze folgen unter anderem Maritim Hotels, TUI und Kempinski.

Die Hotelbranche selbst wird in drei verschiedenen Kategorien extra betrachtet. Gewinner des Rankings im Premiumsektor sind zum fünften Mal im Folge die Steigenberger Hotels und Resorts. Dem folgen in Reihenfolge der Wertung: Hilton, Maritim Hotels, Kempinski, Travel Charme Hotels & Resorts, Marriott International, Mövenpick Hotels, Sheraton, Intercontinental Hotel, Lindner Hotels, Crowne Plaza, Hyatt, Radisson Blu und Sofitel.

In der Kategorie Mittelklasse gewann Best Western (Rang 42 in der Gesamtwertung) mit einem SES von 70,2 Prozent vor Holiday Inn und Mercure. Weiterhin vertreten sind: NH Hotels, Dorint, Novotel, Park Inn und InterCityHotel. Im Budget-Bereich liegt Ibis ganz vorn, gefolgt von Ramada, A&O Hotels und Hostels, Meininger Hotels, Arcadia Hotels, B&N Hotels, Etap Hotels/Formule 1 sowie Motel One.

Hintergrund

In das Service-Ranking gehen sowohl die Urteile und Erlebnisse aktueller als auch ehemaliger Kunden (letzter Kontakt maximal 36 Monate zurückliegend) ein. Grundlage der Befragung sind über 1,5 Millionen Kundenurteile zu 2.615 Unternehmen und 304 Branchen. Stand des Service-Rankings ist der 18.10.2016 (gültig bis Oktober 2017). Weitere Informationen zu „Service Champions“ finden Sie hier.