Tagungsmarkt: “Exzellente Lernorte” gestartet

19.10.2016 Top hotel

Gemeinsam mit anderen spezialisierten Tagungshotels rief das Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld die Kooperation „Exzellente Lernorte“ ins Leben. Bundesweit verfolgen derzeit 17 Häuser das Ziel, durch ein optimales Umfeld Lernerfolge zu verstärken.

Dabei orientierten sie sich an neuesten Erkenntnissen der Weiterbildung und stehen im permanenten Dialog mit ihrer Zielgruppe, den Tagungsgästen. Die Qualitätskooperation „Exzellente Lernorte“ feiert derzeit als neue Marke im Tagungsmarkt auf Europas größter Personalmesse „Zukunft Personal“ in Köln Premiere.

Jedes der 17 Häuser hat in den letzten Monaten seine ganz besondere Positionierung erarbeitet, die in wenigen Sätzen jedem Weiterbildner zeigt, für welche Lern- und Trainingsformen das Haus besonders geeignet ist. Diese präsentieren sich in der neuen, eigens von der Kooperation herausgegebenen Zeitschrift „LERNRAUM“. Das Magazin erscheint zweimal jährlich, portraitiert sehr individuell jedes der Mitgliedshäuser und hält in der Startausgabe weitere redaktionelle Themen für Trainer und Personalentwickler parat.

Foto: Walter Sosul, Direktor Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld