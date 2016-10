Nachwuchsförderung: arcona Hotels & Resorts vergeben Stipendium

19.10.2016 Top hotel

Die arcona Hotels & Resorts haben in Kooperation mit der FHM Schwerin in diesem Jahr zum ersten Mal ein Vollstipendium ausgeschrieben und diesen Platz nun erfolgreich vergeben: Melanie Querfurth bekommt in den kommenden eineinhalb Jahren die Möglichkeit, das Unternehmen intensiv kennenzulernen.

Dabei wird die Studentin aus dem Dualstudiengang „Hotel & Tourismusmanagement“ praxisnahe Einblicke in den deutschlandweit agierenden Konzern erhalten, eigenständige Projekte bearbeiten und wertvolles Wissen über das Hotelmanagement erlangen. arcona unterstützt die 25-Jährige nicht nur mit Fachwissen, sondern auch mit der Übernahme der Studiengebühren und einem vergüteten Praktikumsplatz.

„Gerade in der heutigen Zeit sind sowohl Praxis als auch Theorie wichtig“, so Cathrin Hagelberg, Director Human Resources bei arcona. „Mit einem Stipendium vereinen wir beide Seiten und können gleich von Beginn an die Fach- & Führungskräfte von morgen unterstützen.“ Die Wahl sei auf Melanie Querfurth gefallen, da sie bereits hervorragende Referenzen und umfassende Erfahrungen im Rahmen von Praktika in der Branche gesammelt hat.

Die Beziehungen zwischen der FHM Schwerin und dem Unternehmen arcona Hotels & Resorts bestehen bereits seit einigen Jahren: Professor Stephan Gerhard, neben Alexander Winter einer der beiden Geschäftsführer von arcona, ist als Dozent an der FHM tätig.