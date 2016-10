Hotelmarkt International: Karl Lagerfeld plant eigene Hotelkette

19.10.2016 Top hotel

Karl Lagerfeld will Medienberichten zufolge zusammen mit der niederländischen Hotelkette Brandmark Collective B.V. eigene Hotels, Resorts, Restaurants und Privatklubs eröffnen und hat dafür das Unternehmen „Karl Lagerfeld Hotels & Resorts“ gegründet.

Die Projekte sollen Lagerfelds Handschrift tragen und die „Vision und einmalige Ästhetik" auf Hotels, Luxusresidenzen, Restaurants und Privatklubs übertragen, hieß es in einer Erklärung von Lagerfelds Firma. Das erste Hotel soll demnach 2018 in Macau eröffnen, weitere mögliche Standorte würden derzeit gesucht.

Die Hotelbranche ist dem 83-jährigen Modedesigner nicht fremd: Der gebürtige Hamburger hat unter anderem bereits an der Renovierung des Luxushotels Le Métropole in Monte-Carlo mitgewirkt, außerdem gestaltet er zwei Suiten in der derzeit wegen Sanierung geschlossenen Pariser Nobelherberge Le Crillon.

