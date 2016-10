Jugendmeisterschaften: Das sind Deutschlands beste Azubis

19.10.2016 Top hotel

Ein ganzes Wochenende lang haben sich die 48 besten angehenden Köche, Hotelfach- und Restaurantfachleute aus 16 DEHOGA-Landesverbänden im Steigenberger Grandhotel Petersberg in Königswinter bei Bonn gemessen. Jetzt stehen die Sieger der 37. Deutschen Jugendmeisterschaften in den gastgewerblichen Ausbildungsberufen fest.

Beste Köchin: Sandra Hofer, Schloss Hohenkammer, Hohenkammer/Bayern

2. Platz: Sandra Krumreich, Hilton Berlin

3. Platz: Nadine Köpfle, Kochwerk auf dem OTTO-Campus, Hamburg



Bester Hotelfachmann: Tobias Köhler, Hotel Mövenpick Hamburg

2. Platz: Sophia Schaller, Budersand Hotel Golf & Spa Sylt, Hörnum/Schleswig-Holstein

3. Platz: Bianka Weiß, Landhotel Birkenhof, Neunburg v. Wald/Bayern



Bester Restaurantfachmann: Stefan Koch, Forsthaus Heiligenberg, Bruchhausen-Vilsen/Niedersachsen

2. Platz: Eric Veelmann, Grandhotel Hessischer Hof, Frankfurt am Main/Hessen

3. Platz: Cüneyt Sengün, A-Rosa Travemünde/Schleswig-Holstein



Beste Mannschaftswertung: Hamburg

2. Platz: Niedersachsen

3. Platz: Bayern

Ob Zubereiten und Servieren von Speisen, Zimmer-Check oder Tischdekoration, ob Führen von Verkaufsgesprächen oder Warenerkennung – je nach Ausbildungsberuf mussten die Nachwuchskräfte ihr Können in Theorie und Praxis unter Beweis stellen. Alle Azubis hatten zuvor den Wettbewerb in ihrem jeweiligen DEHOGA-Landesverband für sich entschieden.

Zu den ersten Gratulanten gehörte Ernst Fischer, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Bundesverband). „Die Deutschen Jugendmeisterschaften sind die beste Werbung für die duale Ausbildung und die Ausbildungsqualität in unseren Betrieben“, so der DEHOGA-Präsident. „Eine duale Ausbildung ist eine perfekte Basis für den Start in eine erfolgreiche Berufskarriere. Studieren ist gut – duale Ausbildung ist nicht schlechter! Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und der Herausforderungen der Demografie wünschen wir uns mehr Rückenwind, mehr Fürsprache und eine deutliche öffentliche Aufwertung der dualen Ausbildung seitens der Politik.“

Träger der Deutschen Jugendmeisterschaften sind neben dem DEHOGA Bundesverband der Verband der Köche Deutschlands (VKD), der Verband der Serviermeister, Restaurant- und Hotelfachkräfte (VSR) sowie das Brillat Savarin Kuratorium der FBMA-Stiftung. Schirmherr der Veranstaltung ist Bundespräsident Joachim Gauck.