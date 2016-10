Hotelmarkt International: Best Western feiert 70-jährigen Geburtstag

18.10.2016 HTR

Vor 70 Jahren wurde Best Western in Nordamerika gegründet. Heute gehören über 4000 Hotels in mehr als 90 Ländern zu der Marke. Im Jubiläumsjahr gibt sich Best Western einen neuen Markenauftritt.

Best Western Hotels & Resorts feiert 70-jähriges Markenjubiläum: Aus einer Idee wurde eine Weltmarke – gegründet im Jahr 1946 vom US-amerikanischen Hotelier Merrill K. Guertin gemeinsam mit 66 anderen Hoteliers. Das damalige Ziel war die gegenseitige Weiterempfehlung und damit Vermarktung aller angeschlossenen Hotels. Sieben Dekaden später umfasst Best Western mehr als 4000 Hotels in allen Teilen der Welt, darunter 19 in der Schweiz.

Bereits 1963 war Best Western mit 699 Hotels die größte und bekannteste Hotelkette der USA. Die weitere Entwicklung war geprägt von raschem Wachstum im heimischen amerikanischen Markt, bis das Unternehmen den Schritt nach Übersee wagte und international expandierte: Erste Etappen waren 1975 Australien und Neuseeland sowie ein Jahr später Mexiko mit mehr als 100 Häusern. Bereits 1978 folgte mit ersten Häusern in Großbritannien und Irland der Sprung nach Europa, wo sich die Gruppe in den Folgejahren in weiteren Ländern bis heute schnell etabliert hat. 1986 erfolgte der Markteintritt in Deutschland.

Am Erfolgsrezept von Best Western hat sich auch nach 70 Jahren im Kern nichts geändert: Selbstständige Hoteliers schließen sich zusammen und nutzen die Leistungen einer weltweit bekannten Marke. Davon sollen sowohl die Hoteliers als auch die Gäste profitieren.

Zum 70. Geburtstag soll ein neuer Marktauftritt moderner und frischer wirken. Zudem hat Best Western ihr Markenangebot um neue Lifestylemarken erweitert. Seit Anfang 2016 soll außerdem eine neue Unternehmensstruktur in Europa noch mehr Schlagkraft für die weitere Expansion der Marke bringen. Als Resultat der Umstrukturierung werden seit Jahresbeginn über 230 individuelle Best Western Hotels in den zehn Ländern Deutschland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich, Slowakei, Slowenien, Schweiz, Tschechien und Ungarn unter dem gemeinsamen Unternehmensdach der Best Western Hotels Central Europe GmbH mit Sitz in Eschborn und Regionalbüros in Bern und Wien betreut.