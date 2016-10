Interview / Branchenevent: Küchenschlacht der Superlative

18.10.2016 Petra Münster

Am 21. Oktober 2016 fällt der Startschuss zur 24. IKA/Olympiade der Köche in Erfurt, veranstaltet vom Verband der Köche Deutschlands e.V. Das Magazin KÜCHE hat mit Andreas Becker (Foto) über das bevorstehende Großevent gesprochen.

Herr Becker, die Internationale Kochkunst-Ausstellung gibt es jetzt schon seit 116 Jahren. Was ist das Besondere an der IKA 2016?

Andreas Becker: Die diesjährige IKA ist die größte, die wir bislang veranstaltet haben. Rund 2.000 Köche aus 59 Nationen nehmen in den Hallen der Messe Erfurt an den Kochwettbewerben teil. Als im Jahr 1900 die Erste Internationale Kochkunst-Ausstellung in Frankfurt am Main stattfand, beteiligten sich gerade einmal vier Nationen, 1992 waren es erst 14, 1996 dann schon 30. Das konnten wir bis heute nahezu verdoppeln – wir sind also weit gekommen in den letzten 20 Jahren. Zum ersten Mal seit 1976 ist in diesem Jahr auch China wieder unter den teilnehmenden Ländern. 802 Aussteller nehmen in den einzelnen Wettbewerben teil. Auch das ist ein Rekord. Und wie groß die Erwartung und Vorfreude aller derer ist, die sich für Kulinarik interessieren, kann man am Vorverkauf der IKA-Menükarten ablesen: Die waren für einige Wettbewerbe praktisch vom Start weg ausverkauft. Wir rechnen in diesem Jahr mit 30.000 Gästen.

Das ist wirklich eine Menge. Wie stemmt der VKD eine Veranstaltung dieser Größenordnung eigentlich organisatorisch?

Die IKA ist für unseren Verband alle vier Jahre aufs Neue eine Mammutaufgabe. Denn unser eigener Mitarbeiterstab, der alle Kernaufgaben übernimmt, ist nicht besonders groß. Er umfasst gerade einmal fünf Mitarbeiterinnen. Dankenswerterweise arbeiten die Messe Erfurt und das Erfurter Tourismusbüro in der Organisation eng mit uns zusammen, damit die IKA-Teilnehmer aus aller Welt möglichst umfassend betreut werden können.

Und sicher, ohne unsere Sponsoren – hier möchte ich stellvertretend für alle die Exclusive Partner MKN, RAK Porcelaine und Nestlé Professional nennen, die unsere Köche mit modernster Küchentechnik und Porzellan ausstatten, Trainingsmöglichkeiten für die Wettbewerbsmannschaften schaffen und Nahrungsmittel zur Verfügung stellen – wäre eine Veranstaltung dieser Größenordung gar nicht möglich.

Sie sprechen die Historie der IKA an. Was sind neben der Anzahl der teilnehmenden Nationen denn die größten Veränderungen in den mehr als 100 Jahren seit der ersten Olympiade?

Die IKA von heute ist natürlich nicht mehr mit der ursprünglichen Veranstaltung von 1900 zu vergleichen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Auf den ersten Köche-Olympiaden gab es noch Schlachtvorführungen, bei denen die fachgerechte Zerlegung von Nutztieren demonstriert wurde. Das hat man Mitte der 1950er abgeschafft. Und natürlich hat sich auch die Kochkunst stetig weiterentwickelt. Eine der größten Veränderungen der letzten Jahre war sicherlich die Einführung von Fingerfood als festen Wettbewerbsbestandteil.

Und was ist 2016 tatsächlich neu?

Die wichtigste Neuerung in diesem Jahr ist das Wettbewerbssegment „Essbares Büfett“, es ersetzt die „Kalte Platte“ für die Jugendnationalmannschaften. Die hier vorgestellten Kreationen können außerdem vom Publikum der Olympiade probiert werden. Was das Organisatorische angeht, ist neu, dass unsere internationale Jury die Bewertungen jetzt mit Hilfe von Tablets vornimmt. Auch bringen wir in diesem Jahr erstmals eine zweisprachige Sonderbeilage mit dem Titel Culinary Olympics Inside heraus, die einen Blick hinter die Kulissen der IKA gewährt und detailliert über das Programm der 24. Olympiade der Köche informiert.

Worauf freuen Sie sich denn selbst bei der IKA 2016 am meisten?

Ein erstes Highlight ist natürlich die Eröffnung der Olympiade mit dem Einmarsch der Nationen. Das ist ein sehr eindrucksvolles Bild, wenn sich rund 2.000 Köche aus fast 60 Nationen mit ihren Landesfahnen präsentieren. Sehr emotional. So viele Spitzenköche aus den besten gastronomischen Betrieben ihres Landes kommen sonst so schnell nicht an einem Ort zusammen. Sie alle bringen ihre Techniken und Rezepte mit, verarbeiten andere Lebensmittel und Produkte, haben eigene Kniffe und Tricks. Das Wissen, das man sich hier in gerade einmal vier Tagen aneignen kann, ist für jeden Koch unbezahlbar.

Entsprechend ist die IKA für uns Köche eine hervorragende Möglichkeit zu networken, sich auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und alte wieder aufleben zu lassen. Und dem Nachwuchs bieten sich hier ausgezeichnete Möglichkeiten, die Karriere voranzutreiben.

Welche Rolle spielt die IKA als Trendsetter?

Die IKA gibt wie kaum eine andere Kochausstellung Impulse für das Trendgeschehen auf der ganzen Welt vor. Was man in diesem Jahr auf der Olympiade der Köche an Kreationen sieht, wird in der Gastronomie der nächsten Jahre ganz sicher eine Rolle spielen – und zwar weltweit. Wer als Profikoch, – aber auch als Hobbykoch oder als Kulinarikinteressierter – dicht am Puls der Zeit sein möchte, sollte sich die IKA 2016 auf keinen Fall entgehen lassen. Sie ist in ihrer Art einzigartig.

Das Gespräch führte Petra Münster (www.kuechemagazin.de)