Kooperationen: Deutschland hat ein neues Leading Hotel

Bildquelle: The Fontenay Hamburg / The Leading Hotels of the World

18.10.2016 Top hotel

Sieben neue Mitgliedshäuser erweitern aktuell das Portfolio der Leading Hotels of the World – darunter ist auch die erste Neuaufnahme in Deutschland seit sieben Jahren.

Die Eröffnung erfolgt erst im Sommer 2017, doch bei Leading ist es schon aufgenommen: Das Fontenay Hamburg, ein Projekt des Hamburger Unternehmers Klaus-Michael Kühne, ist die deutsche Vertretung der Newcomer. Weitere Neumitglieder sind das frisch renovierte Lanesborough London; das 30-Suiten-Hotel Il Sereno Lago di Como am Comer See; das Portrait Roma in der Nähe der Spanischen Treppe; das Hôtel Barrière Les Neiges in Courchevel, Frankreich (Neu-Eröffnung im Dezember 2016) sowie in Chile The Singular Santiago und The Singular Patagonia.

Das Fontenay sticht besonders durch seine außergewöhnliche Architektur und das Konzept der „Urban Nature“ hervor. Das Raumkonzept spiegelt die besondere Architektur des Gebäudes aus drei ineinander verlaufenden Kreisen wider: Statt eines klassisch quadratischen Schnittes sind die Grundrisse der Zimmer trapezförmig mit halbrunden Wänden; bodentiefe Fenster geben den Blick ins Grüne frei. (Zum Artikel: Musterzimmer).

Il Sereno Lago di Como in Italien ist ein eleganter, höchst privater Rückzugsort am Ufer des Comer Sees. Zu den Besonderheiten zählen unter anderem der große Hotelgarten mit seinen verschlungenen Wegen und der 18-Meter langen Infinity Pool am Comer See mit Aussicht auf das Gewässer und die Umgebung.

Im Herzen des französischen Skiortes Courchevel 1850 liegt das Hôtel Barrière Les Neiges, ganz in der Nähe der bekannten Bellecôte Piste. Das Hotel im Chalet-Stil verfügt über 22 Zimmer und Suiten und drei Restaurants. Zum Après Ski bietet das Hotel einen privaten Kinosaal.

The Lanesborough im Herzen Londons erstrahlt nach einer umfassenden Renovierung aller 93 Zimmer und Restaurants wieder in seiner gregorianischen Pracht – nun aber ergänzt um moderne Unterhaltungs- und Kommunikationstechnologie. Das Restaurant Céleste hat unter Chef Patron Eric Frechon gerade seinen ersten Michelin-Stern erhalten, im traditionellen Garden Room werden Afternoon Tea, feine Zigarren und Cognacs serviert.

Das Portrait Roma liegt an Roms bester Adresse, der Via Condotti, in direkter Nähe der Spanischen Treppe. Mit nur neun Studios und Suiten erleben die Gäste hier das private Ambiente eines exklusiven Stadthauses, das sich im Besitz der Familie Ferragamo befindet.

In Santiago ist Lastarria das neue Szeneviertel, Zentrum der Kreativität und Treffpunkt der jungen Bohème. The Singular ist ein Spiegelbild dieser Energie und Vitalität. In jedem der Gästezimmer verschmilzt moderner Komfort und klassischer Stil. Das im Süden Chiles gelegene The Singular Patagonia wurde aus einem Kühllager des frühen 20. Jahrhunderts erbaut und 1996 zum Kulturdenkmal erklärt. Die Grundstrukturen des Original-Gebäudes sind bis heute erhalten, und in die Lobby wurde ein Museum integriert. Die 57 Zimmer haben deckenhohe und wandbreite Panoramafenster, um möglichst viel Natur in die Räume zu lassen.