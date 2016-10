17.10.2016 Top hotel

3.000 Nachwuchsköche, 20 Finalisten, ein verdienter Gewinner: Mitch Lienhard aus den USA ist der „S.Pellegrino Young Chef 2016“. Im internationalen Finale in Mailand überzeugte der junge Koch mit seinem Signature Dish die Jury. Der Deutsche Matthias Walter schaffte es nicht in die Top 3.

Von Donnerstag bis Samstag kochten 20 Finalisten aus 20 Weltregionen um den renommierten S.Pellegrino-Titel als bester Nachwuchskoch der Welt. Eingeteilt in zwei Zehnergruppen stellten die Finalisten ihr Können an den zwei Wettbewerbstagen 13. und 14. Oktober unter Beweis.

Die hochkarätige Jury um David Higgs, Carlo Cracco, Gaggan Anand, Elena Arzak, Mauro Colagreco, Wylie Dufresne und Roberta Sudbrack beurteilte die Signature Dishes der Nachwuchsköche nach den „fünf goldenen Kriterien“: Zutaten, Fertigkeit, Genialität, Schönheit und Botschaft. Am Ende des zweiten Wettbewerbstages entschied sich die Jury für ihre Top 3, die am nächsten Tag noch einmal ihre Signature Dishes kochen durfte.

Zwischen den drei Nachwuchsköchen Shintaro Awa, David Andrés und Mitch Lienhard kam es am Finaltag zum kulinarischen Showdown. Als Gewinner ging Mitch Lienhard aus den USA hervor, der die Jury erneut von seiner Kreation „Gebratene Ente mit gewürzter Orange und Yamswurzel“ zu überzeugen wusste.

Für Deutschland und Österreich ging Matthias Walter mit seinem Signature Dish „Duck Shanghai“ an den Start. Der 28-jährige Souschef des Restaurants „Burg Staufeneck“ (Salach) hatte im Mai den deutsch-österreichischen Vorentscheid in Frankfurt für sich entschieden. Unterstützt wurde der junge Nachwuchskoch in Mailand von seinem Mentor Karlheinz Hauser. Im hochrangigen Bewerberfeld schafft es Matthias Walter jedoch nicht in die Top 3.