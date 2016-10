Zulieferindustrie: Aus allen Nähten geplatzt: Bertsch Hotelwäsche bezieht neuen Firmensitz

17.10.2016 Top hotel

Seit Ende September wird das Tagesgeschäft der Bertsch Hotelwäsche GmbH vom neuen Firmengebäude mit Showroom im Mühltäler Gewerbegebiet aus geführt.

Nach 30 Jahren, in denen das Unternehmen stetig gewachsen ist, wurde es im bisherigen Firmengebäude in Mühltal zu eng. Deshalb fiel vergangenes Jahr die Entscheidung zum Neubau einer Firmenzentrale im Gewerbegebiet. Das neue Verwaltungs- und Lagergebäude befindet sich nun Am Kloßberg 2 in Mühltal, Telefon- und Faxnummern bleiben unverändert.