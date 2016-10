Hotelmarkt Österreich: Familie Albrecht kauft Dorint Seefeld

14.10.2016 Top hotel

Die Hoteliersfamilie Albrecht aus Seefeld in Tirol hat das ehemalige Dorint Alpin Resort gekauft. Bislang befand es sich in der Insolvenzmasse eines Fonds von Ebert & Partner. Die Neue Dorint GmbH hatte den Betrieb des Hotels Anfang April 2016 eingestellt.

Wie der Immobilienberater Collies International weiter mitteilt, wurde das 126-Zimmer-Hotel bereits seit April im Interimsbetrieb durch einen ebenfalls am Ort ansässigen Hotelier geführt.

Hotelier Alois Albrecht und seine Familie besitzen in Seefeld zwei weitere Hotels. Das frühere Dorint, das sie nun für einen Kaufpreis in Höhe von 9,6 Millionen Euro erworben haben, will die Familie ab Dezember unter neuem Namen weiterführen. Zudem seien für die kommenden Jahre Investitionen in Millionenhöhe in das Vier-Sterne-Superior-Hotel geplant.