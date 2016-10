SDL-Wettbewerb: Azubi-Contest geht ins Finale

14.10.2016 Top hotel

Für die Auszubildenden der neun Mitgliedshäuser der Selektion Deutscher Luxushotels wird es spannend: Am 24. Oktober findet im Grand Hotel Heiligendamm das Finale des Azubi-Contests statt. Die schriftliche Vorentscheidung, an der rund 200 Auszubildende teilnahmen, wurde bereits im Frühjahr ausgetragen; Jury ist das Human Resources Management des Verbunds.

Während die schriftliche Prüfung aus fachspezifischen Aufgaben und Fragen zur Allgemeinbildung bestand, erwartet die Finalisten im Oktober eine Mischung aus schriftlicher und praktischer Prüfung, deren Aufgaben jedes Jahr neu festgelegt werden. Zwei der Prüfungsinhalte sind den Teilnehmern bereits bekannt: Zum einen sind sie aufgefordert, ein Haus der Selektion in einer Präsentation vorzustellen, für die sie die Form frei wählen können; zum anderen ist wieder die Blindverkostung Teil des Wettbewerbs.

Neben Übernachtungen in den Mitgliedshäusern des Verbunds werden die ersten drei Plätze im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung mit Gutscheinen im Wert von 500 Euro bis 3.000 Euro für Weiterbildungslehrgänge des IST-Studieninstituts in Düsseldorf prämiert, das seit 2012 ein enger Kooperationspartner der Selektion Deutscher Luxushotels ist. Darüber hinaus vergibt erstmalig die Online-Recruitingplattform ‚hocaboo‘ als Kooperationspartner einen weiteren besonderen Preis: Die Finalisten können sich per Video um eine 3-tägige „Fachexkursion“ ins Radisson Blue in Wien bewerben. Der überzeugendste Kandidat erhält als VIP-Gast die Möglichkeit, hinter die Kulissen des bekannten Design Hotels zu schauen – inklusive Anreise, Unterkunft und Zeit, die Stadt zu erkunden.

Der Azubi-Contest, der unter der Schirmherrschaft von TV- und Sternekoch Christian Rach steht, ist ein fester Bestandteil des Nachwuchsprogramms der Selektion Deutscher Luxushotels „Selektion fördert“ und wurde vor nunmehr vierzehn Jahren ins Leben gerufen. Das Programm bietet jungen Talenten neben dem Contest auch spezielle einjährige Trainingsprogramme in den einzelnen Hotels. Mehr Informationen und Details zum Programm „Selektion fördert“ sind bei Selektion deutscher Luxushotels erhältlich.