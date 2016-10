Umbau: Neuer Look im Land & Golf Hotel Stromberg

14.10.2016 Top hotel

Der Umbau im Land & Golf Hotel Stromberg im Hunsrück ist abgeschlossen. Innerhalb von vier Wochen wurden bei geschlossenem Betrieb 109 Hotelzimmer auf drei Etagen, die Bar mit Lounge, die Rezeption, die Hotelhalle mit Bibliothek, der Backoffice-Bereich und das ehemalige Restaurant „Braustüberl“ zum Teil entkernt und komplett neu gestaltet.

Im neuen Empfangsbereich (Foto) wurden dunkle Hölzer mit Hochglanzoberflächen und Spiegelflächen kombiniert. Der Rezeptionstresen aus Räuchereiche und cremefarbenem Naturstein wurde dreigeteilt und dient dem Gästeempfang, der Betreuung der zahlreichen Golfspieler und als Arbeitsplatz des Concierge. Größere Fenster im Hallenbereich und rote Polstermöbel lassen den Bereich großzügig und wohnlich wirken und schaffen gestalterisch eine Verbindung zum Wintergarten.

Die renovierten Zimmer präsentieren sich nun in dunkler Holzoptik und edlen Erdtönen mit hellen Blütenteppichen und platinfarbener Strukturtapete. Als Sitzgelegenheiten dienen dunkelorangefarbene Sessel und Récamieren. Sechs Junior-Suiten haben sich nicht nur farblich dem Thema Wald verschrieben, sondern auch bildlich – ein Baum-Motiv auf hinterleuchtetem Plexiglas dominiert das Betthaupt.

Spannungsreicher Materialmix



In der „Birdie-Bar“ wurden ein gepolsterter Bartresen, eine Lounge mit vielen heimeligen Nischen und Sitzecken sowie die Tanzfläche auf ovale Podeste gesetzt. Räuchereiche auf dem Boden und an den Wänden, kupferfarbene Deko- und Wandstoffe, violetter Samt, eine ornamental gelochte Metallic-(Schallschutz-)Decke mit LED-Beleuchtung, Design-Pendel-Leuchten und Schwarz-Weiß-Bilder mit 50er- und 60er-Jahre-Motiven bewirken eine sehr stimmungsvolle Atmosphäre.

„Wir haben in allen Bereichen mit unterschiedlichen Oberflächen gespielt und Hochglanz mit matten Materialien spannungsreich kombiniert“, fasst Beate Lemmer, Inhaberin des Innenarchitekturbüros Lemmer Concepte aus Mainz, zusammen. „Uns war es sehr wichtig, die persönliche Note des Hotels zu unterstreichen und ein zeitgemäßes, aber nicht trendiges und damit kurzlebiges Design umzusetzen. Edel und hochwertig, gemütlich und wohnlich. Ein ganz besonderes Augenmerk lag dabei auf der Raumakustik und der Lichtatmosphäre.“

„Die größte Herausforderung bestand vor allem darin“, so Hoteldirektor Andreas Kellerer, der das mehrfach ausgezeichnete Vier-Sterne-Superior-Hotel seit 1999 leitet, „den gesamten Umbau von der Demontage bis zu den fertigen Hotelbereichen, vom Eingriff in den Hauptbestand bis zur Wiederinbetriebnahme innerhalb von vier Wochen umzusetzen.“ Zeitweise waren mehr als 100 Handwerker von 15 Firmen gleichzeitig am Werk.

Über einen „Nebeneffekt“ des Umbaus freut sich das gesamte Hotelteam ganz besonders: Das ausgemusterte, noch gut erhaltene Mobiliar wurde nicht entsorgt, sondern der Humanitären Hilfe Windesheim e.V. gespendet. So konnte ein kompletter 40-Tonner mit Lattenrosten, Matratzen, Kühlschränken, Stühlen, Sesseln, Stehlampen, Tischleuchten, Nachttischen, Gardinen, Korbstühlen und Tischen nach Rumänien fahren, die dort in Altenheimen, in Schulen und Kindergärten sowie in sozialen Einrichtungen der Caritas wieder Verwendung finden. Das Ziel der Humanitären Hilfe Windesheim ist es vorrangig, „das Leid der Menschen vor Ort zu mindern und so dazu beizutragen, dass sie in ihrer Heimat bleiben können“.