Hotelmarkt Erfurt: Hotel am Dom jetzt unter Dorint-Flagge

Nachdem die HR Group Anfang September das Hotel am Dom und sechs weitere Hotels aus Arcadia-Portfilio erworben hatte, wurde es jetzt via Franchise-Vertrag an das Dorint-Management übergeben. Olaf Mertens spricht von einer Win-Win-Situation.

„Das First Class Hotel passt perfekt in das Marken-Portfolio und wir sind sicher, dass wir damit als erstes Haus am Platz noch erfolgreicher sein werden“, so Ruslan Husry, Geschäftsführender Gesellschafter der HR Group, die das Hotel ab sofort als Lizenznehmer betreibt. Auch Olaf Mertens, Geschäftsführer Neue Dorint GmbH, betont: „Die Zusammenarbeit zwischen Dorint und der HR Group ist immer eine Win-Win-Situation. Mit dem Dorint Hotel am Dom Erfurt wird nun ein weiteres Haus der HR Group unter dem Dorint Logo geführt.“

Der Franchisevertrag mit der Neue Dorint GmbH läuft über 15 Jahre, vor allem im Tagungssegment soll das Haus künftig Akzente setzen. „Von den sieben Konferenzräumen sind allein drei Salons zu einer Gesamtfläche von 405 Quadratmetern kombinierbar. Darüber hinaus sprechen die Spezialitäten unseres Restaurants „Gloriosa“ Geschäftsreisende wie lokale Gäste gleichermaßen an.“