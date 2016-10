Hotelmarkt China: Nachholbedarf hoch zehn

13.10.2016 Top hotel

Mit seinem nachhaltigen Wirtschaftswachstum entwickelt sich die Tourismusindustrie in China stätig. Abzulesen ist dies unter anderem an der Anzahl der geplanten Neueröffnungen, die derzeit bei stolzen 760 Projekten liegt.

Auch wenn der Einreiseverkehr seit einiger Zeit einen Abschwung vermerken muss, erlebt der Auslandstourismus einen starken Aufschwung. Gründe dafür sind unter anderem die signifikante Verbesserung der Lebensqualität und der Anstieg des Konsumverhaltens des chinesischen Volkes. Besonders interessante Reiseziele für chinesische Touristen sind in erster Linie asiatische Länder wie Südkorea, Japan und Thailand aber auch Frankreich, Italien die Schweiz, Deutschland und die USA.

Der inländische Reiseverkehr profitiert unter anderem stark von der Bevölkerungsgröße von derzeit 1,37 Milliarden Bürgern und wirkt sich positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes aus. So ist durch den Tourismus ein Anstieg der Beschäftigungsrate und des Konsumverhaltens durchaus spürbar. Die beliebtesten Städte für inländische Reisende sind Peking, Shanghai, Guangzhou, Xian, Guilin, Hangzhou, Sanya, Lhasa, Chengdu, Lijiang, Hong Kong und Macau.

Durch den starken Inlandstourismus wächst auch die Nachfrage nach neuen Hotelzimmern. Vor allem die Großstädte stehen immer wieder im Fokus der Hotelinvestoren. Laut TOPHOTELPROJECTS, entstehen in China aktuell 762 First-Class und Luxushotels mit mehr als 200.000 Zimmern.

Top 5 Städte nach Anzahl der Projekte:

1. Shanghai – 54 Projekte – 14.025 Zimmer

2. Chengdu – 34 Projekte – 9.593 Zimmer

3. Sanya – 30 Projekte – 9.381 Zimmer

4. Suzhou – 26 Projekte – 6.326 Zimmer

5. Peking – 23 Projekte – 4.892 Zimmer

Hilton Worldwide ist eine der großen Hotelgruppen, die das Potenzial des chinesischen Hotelmarkts schon vor langer Zeit erkannt haben. Mit den Marken Hilton Hotels & Resorts (46 Projekte), DoubleTree by Hilton (32 Projekte) sowie Hilton Garden Inn (14 Projekte) plant die Hotelgruppe, auch in den kommenden Jahren seine Präsenz in China weiter auszubauen. Durch die Fusion mit Starwood und den dadurch erlangten Marken Four Points by Sheraton (41 Projekte) und Sheraton Hotels & Resorts (33 Projekte) erweitert aber auch Marriott International sein Hotelportfolio in China.

Eines der beeindruckensten Projekte ist das Pacific Dream Plaza Hotel mit 1.500 Zimmern. Das Hotel entsteht zurzeit in Qingdao und wurde vom Architekturbüro Atkins entworfen. Die Eröffnung ist für Anfang 2018 geplant.

Quelle: Tophotelprojects