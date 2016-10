Hotelklassifizierung: Der Fall Libertine

13.10.2016 Top hotel

Als zu individuell und deshalb nicht klassifizierbar hatte sich das Frankfurter Lifestyle-Hotel Libertine Lindenberg bei seiner Eröffnung gesehen und dies provokativ durch ein "Anti-Sterne-Schild" am Eingang dokumentiert. Nun prangen an der Stelle vier offizielle DEHOGA-Sterne.

In den vergangenen Monaten erfuhr die Deutsche Hotelklassifizierung Kritik für vermeintlich starre und nicht mehr zeitgemäße Sternekriterien, die auf eine neue Generation von Lifestyle- und Boutiquehotels nicht mehr anwendbar seien. Für einiges Aufsehen in den Sozialen Medien sorgte dabei das Libertine Lindenberg, ein Hotel in der Rhein-Main-Metropole Frankfurt, das im Frühjahr an den Markt ging und dabei gleich einen Marketing-Coup landete: Statt offizieller Hotelsterne prangte ein übergroßes Bronzeschild neben dem Hoteleingang. Der provokante Text: „Never trust these f*****g hotel classifications“.

„Nach dem Nachlassen anfänglicher Schockstarre haben wir das sportlich genommen und uns der fachlichen Herausforderung gestellt“, berichtet Markus Luthe, Geschäftsführer der DEHOGA Deutschen Hotelklassifizierung GmbH mit Sitz in Berlin. „Julius Wagner als Hauptgeschäftsführer des regional zuständigen DEHOGA Hessen war sofort überzeugt und klopfte bei den Machern von Hotel und Schild an, um vor Ort einen genauen Blick auf das objektive Hotelangebot des Libertine Lindenberg zu werfen.“

Mit Erfolg. Das offizielle Klassifizierungsverfahren ist nun abgeschlossen, das Libertine Lindenberg bekam vier Sterne. Und natürlich wurden die Bronzeschilder ausgetauscht. Dr. Steen Rothenberger: „Ich glaube nicht, dass unsere Zielgruppe eine Sternekategorisierung benötigt und dennoch halte ich sie mittlerweile für richtig und wichtig. Es ist die Manifestierung eines Qualitätsanspruchs, dem sich unser Team jeden Tag stellen muss. Sie stellt demnach eine in Bronze gegossene Verpflichtungserklärung gegenüber Gästen und Teamkollegen dar.“