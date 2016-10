Hotelmarkt Niederlande: Telegrafenamt + Bank = W Amsterdam

12.10.2016 Top hotel

Mit dem neuen BANK Gebäude erweitert das W Amsterdam das Angebot im lebhaften Stadtkern um 66 stylische Zimmer und Suiten. In den historischen Tresorräumen ist nun ein elegantes und einladendes AWAY Spa untergebracht.

Das W Amsterdam besteht aus zwei Gebäuden: dem ehemaligen Telegrafenamt namens EXCHANGE und dem direkt gegenüber liegenden Bankgebäude – BANK. Nach der spektakulären Eröffnung des EXCHANGE Gebäudes (TElegrafenamt) im vergangenen Herbst hat W Hotels Worldwide nun offiziell die Türen der „BANK“ geöffnet. Nur wenige Schritte entfernt vom Dam Platz und dem Königspalast ist die Verwandlung der historischen Gemäuer der ehemaligen KAS Bank der finale Meilenstein des dynamischen Hotelprojekts.

„Die Erweiterung des W Amsterdam demonstriert die immense Nachfrage nach dieser innovativen Lifestyle-Marke in einem solch wichtigen Reisemarkt“, sagt Anthony Ingham, Global Brand Leader, W Hotels Worldwide. „Die Lage des W Amsterdam im sichtlich pulsierenden Herzen der Stadt verbunden mit der Historie der Gebäude, modernem Innendesign und den unverwechselbaren Serviceangeboten von W Hotels bilden das perfekte Setting für W in dieser Hauptstadt.“

Anspruchsvoller, verspielter Luxus prägt die Zimmer des BANK Gebäudes. In Schwarz und Gold gehaltene Bett-Kopfteile, inspiriert von den ehemaligen Banktresoren, wurden von der niederländischen Textildesignerin Aleksandra Gaca maßgearbeitet, während die Kissen, entworfen von Sabrina Bongiovanni, Amsterdams berühmte Windmühlen als Thema aufgreifen. Den letzten Schliff erfuhr das Interiordesign in der Gestaltung der Minibars: Diese wurden in Tresorform angefertigt, sodass die Gäste buchstäblich mit der Historie des Gebäudes in Berührung kommen.

Das Schwarz-Gold-Konzept zieht sich auch durch das AWAY Spa im Erdgeschoss des BANK Gebäudes. Das urbane Refugium erwartet Hotelgäste und Stadtbewohner in zwei ursprünglichen Tresorräumen mit top-aktuellen Spa-Angeboten samt innovativer, individuell angepasster, revitalisierender Anwendungen für Körper und Geist. Mit sieben Anwendungsräumen, einer Sauna, einem Dampfbad, Feuerbad und Tauchbecken sowie einem Ruhebereich bietet das AWAY Spa seinen Gästen nur wenige Schritte vom Trubel der Stadt entfernt einen großzügigen Erholungsraum. Die schwarzen Wände und goldfarbenen Akzente bilden einen exklusiven Rahmen für luxuriöse Anwendungen wie die Gesichtsbehandlung „Diamonds Don’t Lie” von der beliebten Kosmetiklinie Gemology, die mit purem Diamantenpuder kraftvolles Anti-Aging verheißt.