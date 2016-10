Hotelmarkt Irland: Millionentransaktion in Dublin

12.10.2016 Top hotel

Precinct Investments Limited haben ihre Vorzeigeimmobilie, das Hotel The Gresham in Dublin, für eine Rekordsumme von über 90 Millionen Euro verkauft. Für das zentral gelegene Domizil hatte sich viele internationale Investoren interessiert, den Zuschlag hat eine Gruppe aus Spanien erhalten.

Neue Eigentümer ist die Hotelkette Riu Hotels and Resorts. Als Broker agierten Christie & Co und CBRE Hotels. Der Tourismus in Dublin befindet sich derzeit im Aufschwung; so nahm beispielsweise die Anzahl der Reisenden aus dem Ausland im ersten Quartal 2016 um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu.

„The Gresham ist eines von Dublins etabliertesten, beliebtesten und historisch bedeutsamsten Hotels mit einer fast 200jährigen Geschichte. Das Hotel sowie die neuen Eigentümer Riu Hotels and Resorts werden darüber hinaus massiv von den bedeutenden Entwicklungsprojekten profitieren, die in der Umgebung realisiert werden. Dazu gehören unter anderem das Projekt Luas Cross City zum Ausbau des öffentlichen Schienennetzes, die Neugestaltung des Clerys Department Store sowie das Stadtentwicklungsprojekt Dublin Central direkt gegenüber dem Hotel“, so Paul Collins, Executive Director bei CBRE Hotels.