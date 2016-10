Hotelmarkt Hessen: Das muss Liebe sein: Lothar Becker kauft Hotel im Rheingau

11.10.2016 Top hotel

Mit dem Erwerb des Advena Hotel Jesuitengarten in Oestrich-Winkel ist Dr. Lothar Becker, dem das Atrium Hotel Mainz gehört, nun Besitzer eines weiteren Hotels. Geschäftsführerin ist Beckers Lebenspartnerin Diana Nägler, die eine ganz besondere Beziehung zu dem Haus hat.

Aus dem Advena Hotel Jesuitengarten wird das Fine Living Hotel, zu dem auch eine Villa gehört, deren Räumlichkeiten künftig für Besprechungen im kleinen Kreis genutzt werden sollen. Außerdem ist ein Wellnessbereich geplant.

Die Umgestaltung des 42 Zimmer-Hauses hat bereits begonnen. „Alles muss raus“ heißt es am 2. November. Dann werden die Einrichtungsgegenstände und vieles mehr für einen guten Zweck verkauft. Die Neueröffnung ist für Januar 2017 geplant.

Das Hotel war einst der elterliche Betrieb von Diana Nägler, in dem die gelernte Hotelfachfrau aufgewachsen ist. Ende 2008 wurde es an die Advena Gruppe verkauft. Nachdem sich abzeichnete, dass der Sohn des Ex-Eigentümers andere berufliche Pläne hatte, wurden er und Becker handelseinig und das Hotel wechselte am 30. Juni 2016 den Besitzer.