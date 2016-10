Neueröffnung: Sierra meets Schwarzwald

11.10.2016 Top hotel

Wie Uwe und Ellen Aschke (Foto), Geschäftsführer der Sierra Hotel Management GmbH (SHM), Karlsruhe bekannt gaben, eröffnet im Herbst 2017 das neue Holiday Inn Villingen-Schwenningen. Damit ergänzt das Unternehmen sein Portfolio mit einer weiteren Kooperation mit einer Marke der InterContinental Hotels Group.

Zielgruppen des Newcomers in Villingen-Schwenningen sind Geschäftskunden, Konferenz- und Tagungsgäste sowie Familien und Freizeitreisende. Das Vier-Sterne-Haus in der Doppelstadt im mittleren Schwarzwald zwischen Stuttgart und dem Bodensee verfügt über 136 Doppelzimmer. Dazu gehören Twin-, Familien-, behindertengerechte Zimmer sowie Suiten.

In der neuen Open Lobby gehen die Bereiche fließend ineinander über. Darüber hinaus können Gäste den Fitnessbereich, die Sauna oder die Ruhezone mit Dachterrasse nutzen. Fünf Konferenzräume mit Tageslicht bieten Platz für Veranstaltungen für bis zu 200 Personen, dazu kommt ein Bankettraum für private Veranstaltungen. Direkt am Haus befinden sich 300 Parkplätze sowie mehrere Busparkplätze.

Sierra Hotel Management führt bereits drei Hotels in Deutschland mit ACCOR und IHG Marken, zudem ist neben dem neuen Haus in Villingen-Schwenningen ein Holiday Inn Express in Stuttgart-Waiblingen (aktueller Eröffnungstermin Frühjahr 2018) geplant (wir berichteten).