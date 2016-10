Hotelmarkt Baden-Württemberg: Dormero kommt nach Villingen-Schwenningen

10.10.2016 Top hotel

Mit der Übernahme des Mercure-Hotel in Villingen-Schwenningen bringt die Dormero AG Anfang März 2017 ihr insgesamt 13. Objekt auf den Markt.

Dort stehen große Investitionen an, die vor allem für die Grundsanierung der aktuell 86 Hotelzimmer getätigt werden, um dem Vier-Sterne-Mercure-Hotel am Franziskaner den modernen Dormero-Charme in Rot-Weiß-Schwarz zu verleihen.

Nach Auskunft von Geschäftsführer Marcus Maximilian Wöhrl entstand direkt eine gut funktionierende Basis zwischen den jetzigen Eigentümern und der Berliner Hotelgruppe, wodurch die Verhandlungen keine zwei Wochen gedauert haben. Vermieter ist die Bank Immobilienverwaltung GbR.

Wöhrl sieht in der Übernahme des Mercure eine großartige Chance: „Villingen-Schwenningen ist eine tolle Stadt mit unfassbaren Charme, wir werden das Hotel zur Nummer 1 in Villingen-Schwenningen und im Umkreis machen“, berichtet er weiter. Weitere Standorte in Baden-Württemberg sind geplant. Marcus Maximilian Wöhrl hält weiter fest an dem Ziel, bis 2020 insgesamt 20 DORMERO Hotels zählen zu können.