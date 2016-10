Hotelmarkt Frankreich: pentahotel in Paris eröffnet

10.10.2016 Top hotel

Das erste pentahotel in Frankreich feierte Anfang Oktober seine Eröffnung am Flughafen Paris. Das pentahotel Paris Charles de Gaulle nördlich der Hauptstadt verfügt über 186 Zimmer und zahlreiche Besonderheiten in der Ausstattung wie etwa die Suite mit Spielekonsole.

Bei der Eröffnung des pentahotels Paris wurden gleichzeitig die neuesten Design-Trends der innovativen Lifestyle-Hotelmarke enthüllt und anhand eines Modell-Zimmers sowie in einigen Teilen der öffentlichen Bereiche des Hotels vorgestellt. Mit der originellen Ausstattung will die Gruppe neue Designstandards im gehobenen Vier-Sterne-Segment setzen. Das revolutionäre Design wird bis 2017 der neue Standard in allen pentahotels weltweit sein.

Zudem stellen die Konferenzräume eine weitere Neuheit dar – das penta ThinkTank präsentiert eine völlig neue Konferenzerfahrung. Dazu soll die einzigartige penta PlayerPad in allen 27 pentahotels in der ganzen Welt eingeführt werden.

Mit diesen beeindruckenden nächsten Schritten im Gepäck verkündete pentahotels Managing Director Alastair Thomann die beachtlichen Expansionspläne der Marke: "Es ist unser Ziel die pentahotels-Marke bis 2020 mit 80 Hotels weltweit auszubauen. Mit unserer neuen Generation der "Neighbourhood-Lifestyle"-Hotels und der Einführung unserer neuen Global Designs und zwei weiteren Innovationen in den Hotelzimmern und Konferenzräumen haben wir wirklich etwas ganz Besonderes im internationalen gehobenen Vier-Sterne-Segment erschaffen. Dies ist nur der Anfang von spannenden Zeiten und einer sehr erfolgreichen Zukunft."

Bildquelle: obs/Pentahotels