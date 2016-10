10.10.2016 Top hotel

Zeitgleich mit der Eröffnung des Holiday Inn Express München City hat die InterContinental Hotels Group Anfang Oktober den nächsten Meilenstein erreicht. Das deutsche Portfolio der Gruppe umfasst nun insgesamt 100 Häuser, davon 65 bereits in Betrieb. 35 weitere werden in den nächsten drei bis fünf Jahren eröffnen.

Das Holiday Inn Express München City gehört der Kooperation aus UBM Development AG (UBM) und Union Investment; die IHG fungiert als Betreiber. Das Hotel mit 302 Zimmern liegt im Stadtteil Hirschgarten, westlich der Theresienwiese und wurde rechtzeitig zum Oktoberfest eröffnet. Der Newcomer ist erstmals in dem Next Generation Design ausgestattet und richtet sich an Reisende, die bei kurzen Aufenthalten ein stressfreies Hotelerlebnis suchen. Angeboten wird unter anderem die Option, sich vor der Ankunft ein bestimmtes Zimmer auszuwählen. Die Möglichkeit der digitalen Zimmerauswahl wird in der Branche bis jetzt noch selten angeboten, ist aber ein Trend, der sich fortsetzen könnte (wir berichteten).

Für IHG, UBM und Union Investment ist es das dritte gemeinsame Projekt nach dem Holiday Inn Frankfurt Alte Oper (siehe Foto) und dem Crowne Plaza South in Amsterdam. Weitere Kooperationen sind geplant, darunter das Holiday Inn Express Berlin sowie das Holiday Inn City Centre Warschau; beide sind bereits im Bau.