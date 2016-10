Hotelklassifizierung: DEHOGA-Maßnahmenpaket gegen Sternemissbrauch

10.10.2016 Top hotel

Im Juli berichtete das ZDF über Hotels, die mit falschen oder veralteten Klassifizierungen für sich werben. Nun ergreift der DEHOGA Bundesverband die Initiative, um gegen den Sterneschummel vorzugehen. Markus Luthe, Geschäftsführer der DEHOGA Deutsche Hotelklassifizierung GmbH, kündigte die Einführung einer Software zur automatischen Überprüfung an.

Der DEHOGA konnte in einer eigenen Stichprobenerhebung den vom ZDF aufgedeckten Sterneschummel bestätigen. Rund acht Prozent der überprüften Hotels warben auf ihren Webseiten mit abgelaufenen oder selbst vergebenen Sternen, so Luthe in einer Pressemitteilung des DEHOGA.

Zur Wahrung der Interessen klassifizierter Betriebe und der Markenrechte der Deutschen Hotelklassifizierung will die DEHOGA Deutsche Hotelklassifizierung GmbH noch bis Ende dieses Jahres eine Software einsetzen, mit der die rund 21.000 Hotel-Homepages in Deutschland regelmäßig und automatisiert auf unberechtigte Sternewerbung gescreent werden. Die ermittelten Betriebe werden anschließend aufgefordert, sich gültig klassifizieren zu lassen oder die Werbung mit Hotelsternen einzustellen. Nicht einvernehmlich zu lösende Fälle möchte man der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs in Bad Homburg übermitteln.

Weitere Maßnahmen und Forderungen



„Zusätzlich werden wir gemeinsam mit den Klassifizierungsgesellschaften das Prozessmanagement dahingehend optimieren, dass Hoteliers noch früher und aufmerksamkeitsstärker eine Nachricht über ihre in Kürze auslaufende Klassifizierung erhalten, damit eine reguläre Nachklassifizierung nach drei Jahren Gültigkeit oder eben die Einstellung der Sternewerbung fristgerecht umgesetzt werden kann“, so der DEHOGA-Geschäftsführer.

Zudem werde die bisher bei bestimmten Anlässen durchgeführte Kontrolle nun durch eine bundesweite stochastische Überprüfung vor Ort ergänzt. Auch das Training und der Austausch der Kontrolleure untereinander soll verbessert werden; dazu werden überregionale Treffen, Benchmarking, Webinars und E-Learning-Tools angeboten.

Abschließend nahm Luthe auch Online-Portale in die Pflicht: „Im Sinne einer einheitlichen und verbraucherfreundlichen Verwendung von Hotelsternen fordern wir allerdings auch Buchungsportale, Bewertungsportale und (Meta-)Suchmaschinen zum Verzicht auf eigene ,Portalsterne’ für Hotels auf, denen in der Regel keine einsehbaren und objektiven Kriterienkataloge zugrunde liegen.“