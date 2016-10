Sicherheit im Hotel: Verletzte nach Gasaustritt in Memminger Hotel

10.10.2016 Top hotel

Bei einem Gasunfall in einem Hotel in Memmingen wurden am Samstag mehrere Personen verletzt. Die Polizei geht mittlerweile von einem technischen Defekt im Bereich des hoteleigenen Blockheizkraftwerks als Ursache aus. Inzwischen wurde der Hotelbetrieb wieder aufgenommen.

Am späten Samstagvormittag klagte ein Hotelgast über Schwindelgefühl, auch weitere Gäste bekamen in der Folge Schwindel und Atemwegsreizung. Die Einsatzkräfte stellten schließlich einen Kohlenmonoxidaustritt im Keller des Gebäudes fest. Als Ursache vermuteten Spezialisten der Münchner Berufsfeuerwehr das hoteleigene Blockheizkraftwerk, das daraufhin abgeschaltet wurde.

Der Rettungsdienst überprüfte nach der Evakuierung des Hotels vor Ort rund 70 Personen medizinisch. Rund 20, davon drei Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, wurden leicht verletzt in Kliniken zur Weiterbehandlung eingeliefert. Ein weiblicher Hotelgast, eine Angestellte sowie ein Mitglied der Rettungsdienstbesatzung wurden schwer verletzt, teilte die Pressestelle des Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten mit.