Direktbuchungen statt OTAs: Eugen Block mit neuer Print-Anzeigenkampagne

07.10.2016 Top hotel

Vor wenigen Wochen war noch vom geschäftlichen Rückzug des 75-Jährigen zu lesen, jetzt meldet sich Eugen Block wieder zu Wort: Anfang Oktober startete – nach 2013 – eine weitere Anzeigenkampagne in mehreren großen Tageszeitungen, die die Vorteile des Hotels und der Direktbuchung für den Gast forciert. Eugen Block ist sich sicher, dass sein Weg der Richtige ist: „Buchungsportale verlangen von den Hoteliers zwischen 15 und 25 Prozent des Übernachtungspreises – und bieten dafür weder dem Gast noch dem Hotel einen angemessenen Service.“

Seit 2013 hat Eugen Block intensiv an der Vermarktungsstrategie seines Hotels gearbeitet, um die Zusammenarbeit mit Buchungsportalen zu minimieren und den Direktbucheranteil zu steigern. Angaben des Hauses zufolge gibt es mittlerweile einen Anteil von rund 85 Prozent Direktbuchern, 20 Prozent mehr als noch 2013. „Wir Hoteliers haben nur eine Chance weiter erfolgreich zu wirtschaften und zu wachsen, wenn wir selbstbewusst an die Selbstvermarktung gehen", so Block. Zudem sei das Hotelensemble viel zu einzigartig und arbeitsintensiv, als dass man es irgendeiner Dienstleistung von Dritten überlassen könne.

Dem Grand Elysée Hamburg sei es ein Anliegen, dass die Gäste immer einen fairen, nachvollziehbaren Preis für das zahlen, was das Hotel ihnen bietet. "Daher zahlen Direktbucher, die ihr Zimmer direkt über die Grand Elysée Hamburg Hotel-Website oder im Hotel selbst buchen, garantiert den besten Preis". Die Ersparnisse durch den Verzicht auf Buchungsportale lässt Eugen Block seinen Gästen und Mitarbeitern zugutekommen.

Nach Meinung von Block geben Buchungsportale eine erste Marktübersicht, seien also für den Suchenden eine Art Adressbuch. "Die Auswahl der Zimmerkategorien ist oftmals beschränkt. Dafür ist die erhobene Provision unverhältnismäßig hoch", meint der Hotelier. Die eigentliche Leistung, die sowohl den Aufenthalt des Gastes als auch die Positionierung des Hotels am Markt betrifft, erbringe das Hotel selbst vor Ort.