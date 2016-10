Neueröffnungen: Six Senses-Premiere in New York

Bildquelle: Six Senses Spa New York

Mit dem Six Senses Spa New York entsteht das erste Stadthotel und gleichzeitig das erste Refugium des Gruppe in den USA. Die Eröffnung ist für 2019 geplant.

Das Domizil ist Teil des Entwicklungsprojekts The Eleventh, das zwei Türme umfasst. Im Ostturm wird das Six Senses mit 137 Zimmern und Suiten auf zehn Etagen einziehen. Zum Hotel wird ein Wellnessbereich gehören, dazu kommen zwei Restaurants in dem der Schwerpunkt auf regionalen und saisonalen Produkten liegt; darüber hinaus sind Veranstaltungsräume geplant.

Das Stadthotel wird in Kooperation mit der HFZ Capital Group mit Sitz in Manhattan realisiert und entsteht in exponierter Lage zwischen der High Line und dem Hudson River, dem Naturareal des Big Apple. Die Architektur der Türme ist so gestaltet, dass sie zu rotieren scheinen und sind deutlich höher als die Gebäude in ihrer Umgebung; ihr Entwurf stammt von der Bjarke Ingels Group (BIG). Im The Eleventh entstehen außerdem etwa 240 Eigentumswohnungen und ein Shoppingareal.

