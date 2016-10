Hotelmarkt Europa: Hotelpreise im Oktober um neun Prozent gesunken

06.10.2016 Top hotel

Europaweit fallen im Oktober die Hotelpreise im Vergleich zum Vormonat. Für eine Übernachtung in einem Standard Doppelzimmer bezahlen Reisende im Durchschnitt 122 Euro und damit neun Prozent weniger als im September (134 Euro). In Deutschland wurden die Übernachtungen sogar um 15 Prozent billiger.

Dies geht aus dem trivago Hotelpreis Index (tHPI) hervor, den die Hotelsuche www.trivago.de monatlich veröffentlicht. Für den Monat Oktober melden 42 der 50 im tHPI gelisteten europäischen Metropolen fallende Hotelpreise. In Berlin kostet eine Übernachtung in einem Standard Doppelzimmer durchschnittlich 104 Euro und damit 26 Prozent weniger als im September (141 Euro). Die Hotellerie in Kopenhagen berechnet mit 168 Euro 24 Prozent weniger als im Vormonat (220 Euro) und in Nizza übernachten Hotelgäste für durchschnittlich 103 Euro, was einem Minus von 20 Prozent im Vergleich zu September (128 Euro) entspricht.

In Deutschland bezahlen Übernachtungsgäste im Durchschnitt 15 Prozent weniger im Vergleich zum Vormonat (Oktober: 110 Euro, September: 129 Euro). In Hannover kostet eine Übernachtung in einem Standard Doppelzimmer 103 Euro, was einen Rückgang von 15 Prozent bedeutet (September: 121 Euro). In Hamburg fallen 118 Euro an (September: 138 Euro), in Mainz 111 Euro (September: 128 Euro) und in Leipzig 86 Euro (September 97 Euro).

Quelle: trivago.de