INTERNORGA: Jetzt bewerben für die Newcomers‘ Area

06.10.2016 Top hotel

Die Newcomers‘ Area auf der INTERNORGA (17.-21.3.17) geht im kommenden Jahr in die achte Runde. Hier werden innovative Konzepte und Ideen erstmals der Branche präsentiert. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Die Nachfrage nach der Newcomers‘ Area ist ungebrochen und steigt von Jahr zu Jahr, die Plätze auf der Messe sind limitiert. Über 20 Unternehmen stellen ihre innovativen Produkte und Dienstleistungen vor und finden heraus, wie ihre Ideen und Konzepte bei der Zielgruppe ankommen.

Das Angebot in der Newcomers‘ Area reicht von Getränke- und Food-Innovationen, außergewöhnlichen Servicedienstleistungen bis hin zu neu aufgelegten Klassikern. Beim letzten Mal dabei waren vegane Energy Drinks und Bio-Snacks, ein Bierlikör, Smoothies zum Anrühren und eine fettarme Bratwurst in 30 Geschmacksrichtungen; außerdem eine Brause, die dem Kater am nächsten Tag vorbeugt und ein digitaler Concierge, der Gästen alle Standardfragen unabhängig in deren Landessprache beantwortet.

Unternehmen dürfen sich maximal zweimal in der Newcomers‘ Area präsentieren. Die Bewerbung für die INTERNORGA Newcomers‘ Area 2017 ist ab sofort möglich unter: http://www.internorga.com/aussteller/praesentationsmoeglichkeiten/newcomers-area/