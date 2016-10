Newcomer: Max Brown Hotels starten in Berlin und Düsseldorf

05.10.2016 Top hotel

Die junge Marke Max Brown Hotels aus Amsterdam eröffnet in Düsseldorf ihr erstes deutsches Hotel. In wenigen Wochen folgt die Eröffnung in Berlin. Hinter dem neuen Hotelkonzept steht die Europe Hotels Private Collection (EHPC).

Das Max Brown Midtown in Düsseldorf verfügt über 65 Zimmer, in Größen von 15 bis 25 Quadratmeter. Eine Übernachtung ist ab 83 Euro buchbar. Der Newcomer liegt an der Kreuzstraße im japanischen Viertel, in der Nähe der Altstadt mit ihren Bars und Restaurants und dem Medienhafen. Im Max Brown Ku’Damm in Berlin befinden sich 70 Zimmer der Kategorien Small bis Extra Large, die 15 bis 30 Quadratmeter groß sind. Hier kostet eine Übernachtung ab 93 Euro. Das Haus liegt im Stadtteil Charlottenburg, unweit der Shoppingmeile Kurfürstendamm, dem KaDeWe und weiteren Sehenswürdigkeiten.

In allen Max Brown Hotels sind Frühstück und WLAN inklusive. Anstelle einer Minibar im Zimmer gibt es eine Bar in den sogenannten Social Spaces mit Snacks und Drinks, die auch aufs Zimmer genommen werden können. Die Zimmer selbst sind mit hellen Eichenböden und Mustertapeten gemütlich und einfach eingerichtet und durch kreative Designelemente aufgelockert. Darüber hinaus steht jedem Gast ein Plattenspieler inklusive Vinyl-Auswahl zur Verfügung. Die Social Spaces im Erdgeschoss sind mit Neonlicht und schwarzem Marmorboden weniger schlicht gestaltet und dienen als Treffpunkt für die Nachbarschaft und die lokale Community.