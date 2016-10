The Student Hotel: Co-Living-Konzept expandiert nach Deutschland

Bildquelle: The Student Hotel Berlin / The Student Hotel

04.10.2016 Top hotel

Mit dem ersten deutschen Standort im Zentrum Berlins setzt die niederländische Hotelgruppe The Student Hotel ihre Expansion in Europa fort. Ab 2019, dem Jahr der geplanten Eröffnung, können Gäste nun auch in Berlin das Co-Living-Konzept und die urbane Offenheit der Hotelgruppe kennenlernen.

Der Newcomer entsteht auf einem 17.000 Quadratmeter großen Grundstück an der Alexanderstraße, in direkter Nähe zum Alexanderplatz. Das Haus wird über 457 moderne Zimmer verfügen. Dabei entsteht eine Kombination aus Studentenunterkünften, Hotelzimmern und Co-Living-Studios. Das Erdgeschoss wird mit Studienzimmern, Tagungs- und Begegnungsräumen sowie Gaming-Bereich, Fitnessareal und einer Garage mit Platz für über 400 Fahrrädern auch der Öffentlichkeit zugänglich sein. Das Projekt ist ein Joint Venture mit der Triton Development GmbH, Berater des European Student Housing Fund.

Auf der Expo Real München wird Frank Uffen, Director of Marketing & Partnership The Student Hotel, das Konzept vorstellen und für einen Austausch zur Verfügung stehen. Derzeit verfügt die The Student Hotel Group über 3000 Hotelzimmer in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Barcelona und Paris. In Kürze kommen weitere Zimmer in Eindhoven, Maastricht, Florenz und Bologna dazu. Bis 2020 sollen weitere Standorte mit insgesamt 15.000 Betten in Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und Großbritannien ergänzt werden.