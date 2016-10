Hotelmarkt Rheinland-Pfalz: Super 8 bald auch in Mainz

04.10.2016 Top hotel

Nach dem Flagship-Hotel der Wyndham-Marke Super 8 in München, das im April eröffnete (wir berichteten), wird nun auch in Mainz ein Super 8 Hotel geplant. Die UBM-Tochter Münchner Grund hat den Pachtvertrag für das 1.580 Quadratmeter große Grundstück mit dem Pächter GS-Star GmbH unterzeichnet.

Der Newcomer wird über 216 Zimmer und rund 7.800 Quadratmeter oberirdische Bruttogrundfläche verfügen. Das Haus entsteht im städtebaulichen Entwicklungsareal Zollhafen. Im Erdgeschoss des fünfstöckigen Gebäudes sind Gewerbeflächen für eine korrespondierende Nutzung vorgesehen. In direkter Nachbarschaft zum Hotelgebäude wird die Münchner Grund ein Wohngebäude entwickeln und errichten.

Michael Bungardt, Geschäftsführer der GS Star GmbH: „Wir freuen uns mit Super 8 Mainz Zollhafen an diesem äußerst attraktiven Standort in Mainz die bestehende Kooperation zwischen der Münchner Grund als Entwickler und Verpächter, und unserem Exklusivpartner Wyndham Hotel Group als Franchisegeber weiter ausbauen zu können. Der Zollhafen ist für unser Engagement, gerade durch die Lage am Hafenbecken und am Rhein, sowie die unmittelbare Nähe zum neuen Straßenbahnhalt ein idealer Standort.“