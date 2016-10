Hotelmarkt Frankfurt: Newcomer für Langzeitgäste

30.09.2016 Top hotel

Mit der Neueröffnung des Aparthotels Adagio Frankfurt City Messe im September 2016 wird erstmalig das neue Konzept der Marke präsentiert. Der Newcomer befindet sich im Hotel- und Bürohochhaus „WestendGate“ gegenüber der Messe Frankfurt.

In dem Haus mit 172 Studios und Zwei-Zimmer-Apartments wurde eine Weiterentwicklung des Adagio-Konzepts mit Gemeinschaftsbereichen und Workspaces umgesetzt: Neben Bar und Lounge als öffentliche Räume gibt es im Frühstücksraum eine offene Gemeinschaftsküche; der Abwasch wird vom Hotel übernommen. Zielgruppe sind vor allem Langzeitreisende.

Vangelis Porikis, Direktor für Zentral- und Nord-Europa, erläutert: „Das neue Konzept bringt unseren Gästen ein Stückchen Heimat in die Fremde. Durch die Hotelstruktur kann man seinen Alltag ganz individuell planen und wie zu Hause erleben. Gäste entdecken eine Stadt aus der Perspektive ihrer Einwohner, zum Beispiel beim Einkaufen von Lebensmitteln, und integrieren sich einfacher in das Leben vor Ort. Unsere Vision ist es, mit innovativen Services Langzeitgästen das Einleben in einer neuen Stadt zu erleichtern.“

Das Aparthotel Adagio Frankfurt City Messe ist deutschlandweit das fünfte Haus der Marke und wird von der Success Hotel Group, die bereits mehrere Häuser der AccorHotels-Gruppe betreibt, erstmals als Franchise geführt.