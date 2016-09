Hotelmarkt Deutschland: prizeotel verkauft erste Hotelimmobilie

30.09.2016 Top hotel

Meilenstein für Marco Nussbaum auf dem Weg zur "unkonventionellste Economy Hotelgruppe": Das prizeotel Hannover-City wurde jetzt an die Tamara Hospitality (THIG) veräußert und stellt damit den ersten Immobilienverkauf des Unternehmens dar.

Das 212-Zimmer-Hotel in der Nähe des Hauptbahnhofs gehört jetzt zum Portfolio von Tamara Hospitality (THIG), die sich bei ihren Immobilienaktivitäten durch das Hamburger Multi Family Office Marcard, Stein & Co begleiten lässt. Das Gebäude wird langfristig an prizeotel vermietet, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite für das Family Office beträgt rund 5,4%.

„Ich freue mich sehr nach dem Eintritt von The Rezidor Hotel Group zu Beginn des Jahres, den nächsten wichtigen Schritt von prizeotel bekanntzugeben. Der Verkauf der Hotelimmobilie unterstreicht kurz vor der Expo Real in München die Attraktivität unserer Economy-Design-Hotels für Investoren im Einstand sowie für einen möglichen Exit und bestätigt die konsequente Strategie mittelfristig die unkonventionellste Economy Hotelgruppe zu werden“, erklärt Marco Nussbaum, Co-Founder & CEO von prizeotel.