Renovierung des HerzogsPark: Sportsgeist in Zimmer und Lobby

30.09.2016 Top hotel

Neuer Eingangsbereich, neue Themenzimmer für Läufer und Fußballer, ein sportwürdiger Fitnessbereich und der legendäre Teamspirit des adidas-Visionärs Adi Dassler: Geschäftsführer Michael Bläser und Inhaber Wolf Baenler investieren derzeit stark in die Sportsparte des Herzogspark Herzogenaurach und beschreiten in puncto Design unkonventionelle Wege.

So ist es fern verklärter Nostalgie gelungen, Sportgeräte der Marke Benz stilsicher zum Mobiliar zu machen, sie gekonnt mit Designklassikern und Ausstellungsstücken aus der Ära Dassler zu paaren und Momentaufnahmen großer Sportgeschichte unaufdringlich in Szene zu setzen. Darüber hinaus wird das Sportangebot des Hauses weiter ausgebaut. Läufern steht jetzt beispielsweise nicht mehr nur eine attraktiv geführte Joggingstrecke zur Verfügung, sondern auch das neue Themenzimmer »Sprint«, in dem sie jederzeit und ungestört das Laufband an seine Grenzen bringen können.

Möglich macht dies eine Kopperation mit Deuser Sports: Das Unternehmen betreibt einen Shop im Hotel und verleiht die hochwertigen Geräte kostenfrei an die Hausgäste. Diese kommen, auf Wunsch nach Einweisung durch das Profi-Fitness-Team, beim »Heimtraining« in den geräumigen Zimmern zum Einsatz.